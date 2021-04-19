На Сахалине в кювет слетел рейсовый автобус

В настоящий момент Сахалинская область находится во власти циклона. Он принес в регион снег и порывистый ветер.

И в этих условиях утром в понедельник водитель рейсового автобуса, перевозивший пассажиров из поселка Троицкое в Южно-Сахалинск, не справился с управлением и съехал в кювет, автобус упал на бок.

Легкие травмы получили два пассажира, состояние одного потребовало госпитализации. Еще трое обратились за медицинской помощью.

Губернатор области поручил министерству здравоохранения оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта – взять на особый контроль установление причин аварии, сообщает ТАСС.