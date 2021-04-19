Теннисистка Павлюченкова улучшила позиции в рейтинге WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 40-й на 39-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. 29-летняя спортсменка имеет в своем активе 1715 очков.

Первой ракеткой России осталась Вероника Кудерметова. Она с 2130 баллами сохранила 29-е место. Лидером рейтинга является австралийка Эшли Барти (9285). Далее идут японка Наоми Осака (7985) и румынка Симона Халеп (6965).

В топ-50 рейтинга попали еще три россиянки – Екатерина Александрова (1955), Светлана Кузнецова (1815) и Дарья Касаткина (1715). Они занимают 34-е, 36-е и 37-е места соответственно.