Шерпы спасли пропавших в Гималаях российских альпинистов

Пропавших почти на сутки российских альпинистов, которые отправились в Гималаях покорять самый опасный из восьмитысячников, благополучно вернули в базовый лагерь. Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев практически не пострадали, несмотря на "ужасные условия" восхождения, как сообщили нашедшие их шерпы.

Целью россиян была гора Аннапурна I – крайне сложная для покорения вершина высотой 8091 метр. В лагере их видели последний раз 16 апреля, после этого они не выходили на связь.

На поиски выдвинулись шерпы, которые довольно быстро обнаружили альпинистов: двое из них, невзирая на плохие погодные условия, все же покорили вершину и уже осуществляли спуск, третий же отказался от подъема. Ему помогли добраться до базового лагеря, что до его товарищей, то их подобрал вертолет.

Состояние здоровья россиян, как отмечает The Himalayan Times, не вызывает опасений – у них небольшие обморожения и признаки легкой высотной болезни. В ближайшие часы их доставят в больницу.