ВОЗ: темпы распространения коронавируса достигли самого высокого уровня

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, темпы распространения коронавирусной инфекции в мире поднялись на самый высокий за весь период пандемии уровень.

В последние четыре дня в мире выявляется более 800 тысяч случаев заражения в сутки. Ранее столь высокая заболеваемость наблюдалась в начале января на протяжении трех дней.

Всего за время пандемии число инфицированных превысило 140 миллионов человек, из которых более 3 миллиона умерли.

Самая тяжелая эпидобстановка сложилась в Индии, где в понедельник власти сообщили о новом максимуме – свыше 273,8 тысячах новых случаев заражения за сутки.

В стране уже пять дней подряд фиксируется более 200 тысяч заболевших. В настоящее время на Индию приходится около 30% от общего числа заразившихся COVID-19 за сутки в мире. По состоянию на 15 апреля коронавирус был обнаружен у 14 миллионов жителей, а через четыре дня их стало уже больше 15 миллионов.

Индия занимает второе место в мире по числу инфицированных, по количеству умерших (178,7 тысяч) она находится на четвертом месте, передает ТАСС.

В Турции последние четыре дня подтверждается более 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Число инфицированных в стране превысило 4,26 миллиона (седьмое место в мире).

С конца прошлой недели в США выявляют более 70 тысяч случаев заражения в сутки. В январе этого года этот показатель превышал отметку 300 тысяч.

Соединенные Штаты – на первом месте по числу инфицированных (31,67 миллиона), 567,2 тысяч стали жертвами вируса.

В Бразилии в сутки выявляется по 70-80 тысяч заболевших, неделей ранее она была на самом высоком уровне – более 90 тысяч.

По числу зараженных (13,94 миллиона) крупнейшая страна Южной Америки занимает третье место в мире, по числу умерших (373,3 тысяч) она находится на втором месте.

В числе стран Европы самые высокие темпы распространения инфекции фиксируются во Франции, где регистрируют более 30 тысяч заразившихся в сутки.

При этом в Германии заболеваемость возросла до максимума с начала года – в последние дни COVID-19 подтвердился у более 20 тысяч человек.

В Польше заболеваемость снизилась до отметки 15-17 тысяч в сутки, месяцем ранее она была в два раза ниже, но смертность достигла до максимальной для страны отметки – более 800 умерших в сутки.

В Чехии ситуация с коронавирусом остается тревожной, здесь на 100 тысяч жителей приходится 14,9 тысяч заразившихся и 265 умерших.

Как сообщалось, в России эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Об этом ранее сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова. По ее словам, наша страна занимает 87 место среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости.