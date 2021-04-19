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Футбол России 28 минут назад

19 апреля 2021 15:30

"Тамбов": мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге


fc-tambov.ru

Пресс-служба футбольного клуба "Тамбов" в шутку обратилась к президенту мадридского "Реала" и главе Суперлиги Флорентино Пересу с просьбой включить команду в список участников нового турнира.

"Уважаемый Флорентино Перес. Шансы ФК "Тамбов" продолжить выступления в премьер-лиге невысоки, особенно, после вчерашнего перформанса "Уфы" в матче со "Спартаком", – говорится в сообщении клуба. – Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге".

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.

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