"Тамбов": мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге

Пресс-служба футбольного клуба "Тамбов" в шутку обратилась к президенту мадридского "Реала" и главе Суперлиги Флорентино Пересу с просьбой включить команду в список участников нового турнира.

"Уважаемый Флорентино Перес. Шансы ФК "Тамбов" продолжить выступления в премьер-лиге невысоки, особенно, после вчерашнего перформанса "Уфы" в матче со "Спартаком", – говорится в сообщении клуба. – Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге".

Dear Florentino Pérez,



FC Tambov has a pretty low chance of staying in the Russian Premier League next year (especially after yesterday’s performance of FC Ufa).



We are open to an offer of participating in The Super League



Yours faithfully, FC Tambov#SuperLeague pic.twitter.com/Aq3rMZyicb — ФК «Тамбов» (@fctambov68) April 19, 2021

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.