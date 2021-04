"Тамбов": мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге

Пресс-служба футбольного клуба "Тамбов" в шутку обратилась к президенту мадридского "Реала" и главе Суперлиги Флорентино Пересу с просьбой включить команду в список участников нового турнира.

"Уважаемый Флорентино Перес. Шансы ФК "Тамбов" продолжить выступления в премьер-лиге невысоки, особенно, после вчерашнего перформанса "Уфы" в матче со "Спартаком", – говорится в сообщении клуба. – Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге".

Dear Florentino Pérez,



FC Tambov has a pretty low chance of staying in the Russian Premier League next year (especially after yesterday’s performance of FC Ufa).



We are open to an offer of participating in The Super League



Yours faithfully, FC Tambov#SuperLeague pic.twitter.com/Aq3rMZyicb