Дерби "Локомотив" – ЦСКА в Кубке России рассудит Карасев

В рамках 1/2 финала Кубка России по футболу московский "Локомотив" 21 апреля на поле домашней "РЖД Арены" сыграет со столичным ЦСКА. Главным арбитром на это противостояние назначен Сергей Карасев.

Помогать 41-летнему арбитру будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Как сообщает пресс-служба РФС, резервным судьей назначен Евгений Турбин. За VAR отвечают Артем Любимов и Тихон Калугин, инспектор встречи – Эдуард Малый.

В втором полуфинальном матче сыграют грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Это противостояние рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.