Шествие "Бессмертного полка" состоится 24 июня

Шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

9 мая мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Она выразила надежду на то, что ситуация с пандемией изменится, и Роспотребнадзор скорректирует свои требования, передает РИА Новости.

В прошлом году из-за пандемии 9 мая не проводился Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Парад состоялся 24 июня (в годовщину легендарного парада 1945-го), а акция "Бессмертный полк" прошла в интернете. Трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

Подготовка в Параду Победы началась в Подмосковье в начале апреля.