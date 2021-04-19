Российская авиация уничтожила две сотни боевиков под Пальмирой

Самолеты российских ВКС нанесли удар по замаскированной базе террористов к северо-востоку от сирийской Пальмиры. Воздушными ударами уничтожены около двух сотен боевиков. Разрушены два укрытия, уничтожены 24 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, компоненты для создания самодельных взрывных устройств и около полутонны взрывчатки и боеприпасов.

Боевики на уничтоженной российской боевой авиацией базе изготавливали самодельные взрывные устройства и формировали боевые группы для проведения терактов в различных регионах Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

Теракты, как отметил Карпов, готовились в крупных сирийских городах, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента Сирии.

Контр-адмирал Карпов подчеркнул, что подготовка террористов ведется на неподконтрольных Дамаску сирийских территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США.