В Саратове с рельсов сошел трамвай с пассажирами

В Саратове из-за неисправного состояния рельсов сошёл с пути трамвай. Сообщается, что в момент аварии в салоне находились пассажиры, отмечает ГТРК "Саратов".

Из-за аварии движение составов №9 и №10 было парализовано.

Отмечается, что данный инцидент – не первый в регионе. Так, в начале месяца аналогичное ЧП произошло в Заводском районе.

Пассажиры подчеркивают, что состояние рельсов и самих путей крайне плохое. При этом жалобы на плохое состояние трамвайных путей поступают не только из районов, где произошли аварии, но и из других концов города.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео, как трамваи сходят с путей. Транспорт приходится ждать по несколько часов.

Уполномоченные органы пообещали провести необходимые работы.

"Работы будут проводиться постепенно, не по всем маршрутам одновременно. Потому что, например, по Слонова сейчас готовится документация на эти работы. На маршруте №9 начнут раньше, после уже перейдем на 11-й маршрут", – отмечает главный инженер СГЭТ Михаил Яковлев.

Сообщатся, что в городе ведётся постепенное обновление электротранспорта. Так, в город пришли 30 вагонов "Татра" из Москвы. Однако местные жители обращают внимание, что если пути не будут отремонтированы, ситуацию новая техника не спасёт.