В Казани прокомментировали поведение учителя ОБЖ, назвавшего ученика "бараном"

В Управлении образования Казани прокомментировали инцидент с учителем ОБЖ, который якобы назвал ученика "бараном". Так, в ведомстве сообщили, что преподаватель не оскорблял никого намеренно. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".

Согласно информации от самого учителя, он лишь сделал замечание детям, которые мешали 11 классу писать итоговое сочинение.

По его словам, 8-классники шумно вели себя в коридоре. С ними классный руководитель решил поговорить лично, он привёл пример из своей службы. Мужчина использовал грубые слова. Однако, подчеркнул он, употреблялись они не в адрес кого-то из учащихся, а в контексте.

Напомним, что сам инцидент произошёл 15 апреля 2021 года в 171 школе Казани.

На данный момент администрация школы планирует провести классный час для 8 класса с участием психолога.

Также поведение педагога обсудят на собрании коллектива.