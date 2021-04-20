На Ямале пропавшего вахтовика нашли замерзшим в тундре

В Тазовской тундре завершились поиски вахтовика, пропавшего 8 апреля. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Тело мужчины обнаружили в ночь на 20 апреля.

Поиски велись с 15 апреля. Именно тогда поступило сообщение о пропаже вахтовика. По предварительным данным, он направлялся на Мессояхское месторождение. До него мужчина так и не добрался.

В многодневных поисках участвовали трое спасателей, полицейские. Люди задействовали снегоболотоход "Петрович". 16 апреля к поисковым мероприятиям подключили авиацию, но безуспешно. В итоге сегодня ночью тело вахтовика обнаружили местные жители. Его личность, а также причину смерти теперь предстоит установить специалистам, сообщили в "Ямалспасе".

Между тем, на днях история со счастливым концом произошла в Тазовском районе. Здесь поиски пропавшего ямальца завершились его спасением.