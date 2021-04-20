Кредит в магазине: где таится опасность POS-микрозаймов

Новенький мобильный телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей москвич Кирилл Титов выбирает для своей супруги, в подарок на день рождения. Сумма приличная, так что придется брать кредит.

"Это будет не сильно бить по карману семьи, от 3 до 5 тысяч в месяц, – говорит Титов. – Это сумма, которую ты вполне можешь потратить. Это удобно!"

Такая форма покупки называется POS-кредиты. Из преимуществ: минимальные требования – не обязательно иметь трудовой стаж и постоянный доход, практически нет ограничений по возрасту – от 18 до 100 лет, из документов предоставить необходимо только паспорт. Кроме того, оформление такого кредита происходит всего за пару минут, а погасить его можно в срок от трех месяцев до трех лет.

Кажется, такое предложение от магазинов – просто лакомый кусочек: пришел, выбрал товар и за пару минут уже ушел с дорогой покупкой. Однако обольщаться не стоит: POS-кредиты имеют и много минусов.

"Самые главные недостатки заключаются в том, что данный вид кредита, как правило, оформляется в спешке, и получается, за счет вот этого эмоционального нагнетания, этого ажиотажного поведения, клиент может принять не совсем верное для себя решение, – говорит эксперт Ассоциации банков России Александр Арифов. – Второй момент: в условиях вот этой быстрой продажи клиенту могут быть предложены какие-то дополнительные условия для покупки товара, например, гарантия дополнительная к заводской".

А это дополнительные траты. Кроме того, важным минусом товарного кредита может стать то, что даже незначительные просрочки по нему могут снизить шансы на одобрение кредитов на более существенные суммы. Но самый главный недостаток – огромные проценты. Почти 20 процентов годовых за мясорубку, которая стоит чуть больше 13 тысяч рублей – настоящий грабеж. Получается, покупая товар быстро, стоит подумать: а стоит ли овчинка выделки.

Впрочем, у покупателя всегда есть альтернативные варианты. Первый – это взять вместо товарного кредита в магазине обычный потребительский в банке. Разница в процентах существенная. Например, если говорить о потребительском кредите на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, получаемом в банке, то среднерыночное значение процентной ставки – около 16 процентов годовых. Если же говорить о POS-микрозаймах, которые можно оформить в магазине, то по сопоставимым суммам процентная ставка уже будет на уровне 26 процентов годовых. Фактически в полтора, а то и в два раза процентные ставки различаются.

Еще один способ выгодно приобрести покупку – оформить рассрочку. Кстати, именно такую форму покупки, судя по опросу, выбирает большинство россиян.

"Компьютер мы брали в рассрочку. Нам рассчитали на 12 месяцев, а проценты уже магазин платил", – рассказала участница опроса.

Еще один вариант – использовать кредитную карту, если вы уверены, что сумеете выплатить долг в течение льготного периода.