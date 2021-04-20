Штраф за высадку детей-безбилетников может составить 30 тысяч

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь штраф для водителя, который высадил из транспорта ребенка младше 16 лет, составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что такое существенное наказание позволит предотвратить возможные трагические последствия. "Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были – может заболеть или погибнуть", – отмечал спикер.

Кроме того, до 5 тысяч рублей увеличен штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.