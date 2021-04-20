Пьяный таксист вонзил нож в шею коллеге во время поездки

Крепко выпивший пассажир порезал горло барнаульскому таксисту и скрылся с места. После задержания выяснилось, что подозреваемый работает с пострадавшим в одном таксомоторном парке. Последний снял видео сразу после нападения.

ЧП произошло около пяти часов утра 20 апреля в Тальменском районе, куда знакомые и попросили таксиста их отвезти, чтобы купить шашлык. На обратной дороге они повздорили, да так, что один из пассажиров выхватил нож и провел лезвием по горлу оппонента. Хлынула кровь, злоумышленник и его товарищ бросились наутек, а пострадавший, быстро осмотрев себя, понял, что порезали ему второй подбородок. Зажав рану, он через диспетчера обратился за помощью.

"Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные веселые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло", – так он сам обрисовал ситуацию.

Подозреваемого быстро задержали, он, как выяснилось, тоже работает водителем в том же таксопарке. В региональном управлении МВД сообщили, что дело, вероятно, будет возбуждено не по факту покушения на убийство, а по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Пострадавший водитель уже покинул больницу и посоветовал коллегам внимательно относиться к выбору попутчиков.