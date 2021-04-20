Испытания гиперзвуковых "Цирконов" завершат в 2021 году

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют закончить в 2021 году. После чего это оружие начнут ставить на атомные подводные лодки и корабли дальней морской зоны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что испытания "Циркона" проходят на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков". В этом году с него собираются запустить 6 гиперзвуковых ракет. Еще 4 стартуют с борта АПЛ "Северодвинск".

Известно, что в полете "Циркон" разгонятся до 8 Махов, максимальная дальность пуска – 1 тысяча километров.

Кроме того, Шойгу рассказал, что Северный флот РФ доложен испытать 79 образцов нового вооружения и техники, пишет агентство ТАСС. В частности, речь идет о 13 надводных кораблях и судах, а также о 4 подлодках.