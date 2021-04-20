В Казани обсудили проблемы политического сексизма

На заседании в Казани представители экспертного клуба "Волга" обсудили проблемы политического сексизма, сообщает ГТРК "Татарстан". Участники отметили, что из 450 депутатов Госдумы всего 69 – женщины. По словам депутата Госдумы России от Татарстана Айрата Фаррахова, для эффективного развития общества необходимо, чтобы женщины также часто привлекались к решению важных государственных задач. Однако вопрос о количестве их в парламенте лежит на избирателе.

"Тема актуальна, но решение вопроса в виде квотирования или отдельного закона не вполне целесообразно, когда мы говорим о парламенте. Численный состав парламента и его разнообразие определяют избиратели. Сегодня в Госсовете республики 15 женщин-депутатов. Уже второй созыв их количество остается почти неизменным", – заметил он.

При этом в Приволжском округе существует единственное объединение женщин-депутатов "Мәрхәмәт – Милосердие". В его приоритете – решение социальных проблем.

"Женщины сами должны быть более активными и более целеустремленными и настойчивыми. Надо просто быть уверенными в тех задачах, которые ставишь перед собой. Что эти задачи, решение этих задач важно для избирателей. Это самое важное. По оценкам экспертов и социологов, сегодня в обществе растет спрос на женщин во власти. Особенно это заметно на фоне ковидных ограничений и режима изоляции", – заметила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Отмечается, что среди заявившихся на праймериз "Единой России" в республике 21% – женщины. И им нужна поддержка, уверены эксперты.

Так, заключили они, гендерное разнообразие позволит отражать разносторонние запросы общества и эффективнее решать поставленные задачи.

В России также активно работают над вопросом сокращения зарплатной разницы между женщинами и мужчинами. Так, на 2019 год она составляла 27,9%. При этом, отмечают аналитики, из года в год разница сокращается.