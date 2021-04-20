Саратовец рискует сесть на 8 лет за махинации с фальшивыми деньгами

Семь поддельных пятитысячных купюр купил через интернет 35-летний житель Саратова и отправился в вояж по мелким торговым точкам обманывать продавцов.

Мужчину задержали сотрудники областного ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При себе у него были обнаружены еще две фальшивые банкноты номиналом 2 тысячи — задержанный сообщил, что хотел подарить их дочке в качестве книжных закладок.

На опубликованных порталом "МВД Медиа" кадрах его "шоппинга" отчетливо видно, как он расплачивался на кассах. У одного из продавцов возникли сомнения в подлинности купюры, однако мужчине удалось убедить сотрудника торговой точки, что она настоящая.

В отношении саратовца возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", предусматривающей до 8 лет лишения свободы.