Нужна помощь: Женю Косыгину спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 17-летней Жене Косыгиной из села Чернава Липецкой области.

У девочки прогрессирующий сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Состояние Жени ухудшается, она задыхается, немеют ноги, усиливается боль в спине. Спасти девочку может только срочная операция: хирурги выпрямят позвоночник и зафиксируют его с помощью специальной металлоконструкции. Но оплатить дорогую операцию мама Жени не в силах.

Из письма Юлии Косыгиной, мамы Жени: "Когда Жене было 13 лет, ортопед на школьной диспансеризации заметил у нее нарушение осанки. Мы обратились в областную детскую больницу, где дочке поставили диагноз "грудопоясничный сколиоз 3-й степени", назначили лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию и рекомендовали плавание в бассейне. К 14 годам Женя сильно выросла – это только усугубило ситуацию. Начались боли в шее и спине, стал заметен перекос линии плеч. По рекомендации врачей Женя носила жесткий ортопедический корсет – купить его помогла служба соцзащиты. Но остановить искривление позвоночника не удалось. Два года назад у дочки вырос реберный горб справа. Врачи предупредили, что без операции уже не обойтись. В прошлом году Женя поступила в колледж в городе, но ей все тяжелее добираться туда и сидеть на занятиях. По возвращении домой Женя ложится на пол, чтобы разгрузить спину. Недавнее обследование показало, что сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. По совету родственника мы обратились в московский Клинический госпиталь на Яузе. Женю обследовали и подтвердили, что операция нужна как можно скорее. Позвоночник зафиксируют с помощью специальной металлоконструкции. Но стоимость лечения непосильна для меня. Прошу, помогите!"

Для спасения Жени Косыгиной не хватает 653 122 руб.

Руководитель центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва): "У Жени S-образный идиопатический грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Несмотря на консервативное лечение, деформация стремительно прогрессирует, усиливается болевой синдром. Девочке необходима операция с установкой металлоконструкции. Хирургическое лечение остановит прогрессирование заболевания, восстановит баланс туловища, устранит реберный горб и избавит Женю от боли".

Стоимость операции 1 510 255 руб.

457 133 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 653 122 руб.

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