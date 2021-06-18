В Ставропольском крае директор школы совращал 15-летнюю ученицу

В Благодарненском городском округе 35-летнего мужчину подозревают в понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, сообщает Следственное управление по Ставропольскому краю.

Следствием установлено, что в мае текущего года подозреваемый заставлял 15-летнюю девочку вступить с ним в сексуальные отношения, обещая ей оказать материальную помощь.

По информации агентства "Интерфакс", подозреваемый работал директором школы, в которой учится девушка. Оказавшись под следствием, мужчина уволился по собственному желанию еще до появления в СМИ сообщений об этом инциденте.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера". Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.