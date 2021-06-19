Крыму снова угрожают ливни

В Крыму вновь ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, скорость которого достигнет 15—20 метров в секунду, сообщает МЧС. Непогода обрушится на полуостров вечером 19 июня, уточняет ведомство.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что на смену ушедшему мощному циклону в ночь на 20 июня образуется еще один, правда, менее мощный.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, регион приступил к восстановлению пляжей и набережных, пострадавших от удара стихии. Вода уже спала, специалисты оценивают нанесенный ущерб и составляют план работ по благоустройству, сообщили в администрации республики. Стройматериалы для восстановительных работ готовы бесплатно предоставить местные предприниматели.

Непогода не повлияла на бронирование отелей и количество отдыхающих. Гостиницы и туристические центры обеспечены питьевой водой, ограничения коснутся лишь посещения некоторых музеев и достопримечательностей.

Река, подтопившая поселок Кореиз под Ялтой, возвращается в русло, поток воды на улицах значительно снизился. Однако ситуация остается тяжелой, сообщила в субботу на своей странице в Facebook глава местной администрации Янина Павленко. Накануне вечером и ночью в Кореизе подтопило дома, обрушился грунт и были повреждены стены одного из зданий, несколько семей эвакуировано. Восстановительные работы в поселке продолжаются.