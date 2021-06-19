Полицейские открыли стрельбу по машине на трассе М-4 "Дон"

В Воронежской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за лихачом. Инцидент произошел в ночь на 19 июня на 669 километре трассы М-4 "Дон" в Павловском районе. Когда водитель "ВАЗ-2105" в очередной раз не выполнил требование остановиться, полицейским пришло применить табельное оружие для повреждения автомобиля. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации правоохранителей, управлял транспортным средством 26-летний житель Россоши. Попытавшись скрыться, молодой человек создал угрозу для других участников движения. В результате он был задержан, от прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался.

В его действиях силовики усмотрели признаки уголовного преступления – пьяное вождение. При этом следует отметить, что мужчина уже подвергался наказанию за аналогичное право нарушение по статье 264.1 УК РФ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося.