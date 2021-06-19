Машина главы португальского МВД насмерть сбила человека

На трассе А6 в районе города Эвора, расположенного в восточной части Португалии, автомобиль главы МВД сбил человека. Инцидент произошел накануне, 18 июня.

Как сообщают местные СМИ, министр внутренних дел Эдуардо Кабрита возвращался на служебной машине после рабочей поездки в Порталегре.

Во время движения по автостраде его транспортное средство сбило 43-летнего мужчину, ремонтировавшего дорогу, от полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства фатального ДТП, начало расследование.