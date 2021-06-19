Ковид без прививки: эксперт оценил вероятность смерти

О вероятности смерти от COVID-19 1 к 30 рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Оценивая летальность нового коронавируса в сравнении с ОРВИ и гриппом, он отметил, что "заразность штамма SARS-CoV-2 высокая — почти в 100 раз выше, если не прививаться". Шанс умереть у невакцинированного человека — 1 к 30, но после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как прививка позволит избежать тяжелого течения заболевания.

По его данным, из 100 привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. При этом "из этих трех привитых никто не погибнет".

Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%, его цитирует "Ura.ru".