Сергей Пиняев в субботу присоединится к "Крыльям Советов"

Самарские "Крылья Советов" ждут в субботу прибытия в команду полузащитника Сергея Пиняева. Ранее 16-летний футболист подписал контракт с волжанами.

Сергей Пиняев считается одним из самых одаренных молодых футболистов России. Воспитанник московской школы "Чертаново" побывал на стажировке в "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне Сергей был игроком основного состава "Чертаново" и стал самым юным футболистом ФНЛ.

Вышедшие в премьер-лигу "Крылья Советов" выиграли борьбу за талантливого юношу. Как сообщил "Спорт-Экспресс" пресс-атташе волжан Максим Съестнов, в субботу Пиняев присоединится к своей новой команде, проводящей тренировочный сбор в Сербии.