Обрушение здания школы унесло несколько жизней

В бельгийском Антверпене продолжаются поисковые работы на месте частичного обрушения строящегося здания начальной школы, произошедшего накануне.

Как сообщают СМИ, ранним утром в субботу, 19 июня, спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего. Таким образом, количество подтвержденных жертв ЧП достигло двух человек, еще четыре рабочих числятся пропавшими без вести.

Известно, что восемь пострадавших, работавших на стройке в момент ЧП, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Сейчас продолжается разбор завалов, который затруднен тем, что обломки строения нестабильны и угрожают спасателям и кинологам, ищущим людей.