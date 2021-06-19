В Мордовии нашли тело погибшей школьницы

В субботу, 19 июня, в Мордовии было обнаружено тело девочки, утонувшей в реке Мокша в минувший четверг.

Как сообщили в Следственном комитете, 12-летняя школьница отправилась купаться вместе младшими братом и сестрой, а также – 14-летними друзьями.

По предварительной версии, девочка оступилась и упала в воду, после чего ее унесло течением. Поиски, организованные по горячим следам, не дали результата – местные жители нашли утонувшую примерно в километре от места ЧП несколько дней спустя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ведется следствие.