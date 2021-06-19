Россия будет пускать путешественников еще из семи стран

Правительство России дополнило перечень стран, граждане которых могут прибывать в нашу страну авиационным транспортом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, теперь в этом списке, помимо прочих государств, значатся Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия.

Россия возобновила авиасообщение с перечисленными странами с 10 июня.

Между тем власти Словении приняли решение о том, что все приезжающие к ним путешественники из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, в том числе из России, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и пройти обязательный карантин. Эта мера не коснется лиц, прошедших вакцинацию, а также переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Десятидневный карантин введен с субботы, 19 июня. Ужесточение режима въезда в Словению затронет граждан из регионов, находящихся в "красном" и "темно-красном" списках.

По последним данным, в них внесены более 75 стран и территорий. Кроме РФ, в списках присутствуют, в частности, Белоруссия, Турция и Великобритания.

Вместе с тем, как отмечает ТАСС, пункты санитарного контроля полиции Словении работают только на границе с Хорватией и в международном аэропорту Любляны. В других местах проводятся лишь выборочные проверки.