Бизнесмен, пристав и экс-чиновник избили инспектора

Новосибирские следователи разбираются в резонансной истории с избиением местного охотоведа. Егерь, который вот уже 20 лет борется с браконьерами, неожиданно сам едва не стал жертвой. По словам инспектора, на него напали трое – судебный пристав, бывший глава района и влиятельный бизнесмен. Наша съёмочная группа встретилась со всеми участниками этого конфликта и попыталась выяснить, что же произошло на границе заповедника?

Новосибирская область, село Легостаево. 33 тысячи гектаров заповедной зоны находятся на правом берегу реки Бердь. Животный и растительный мир заказника уникален. Более 150 видов, 14 из которых занесены в Красную книгу. Их сохранность лежит на плечах простых егерей.

Старший охотовед Владимир Коченов уже 20 лет борется с браконьерами. Хотя в его арсенале лишь удостоверение со значком. В этот раз на выручку пришел мобильный телефон.

- Путевочки, разрешения показываем!

Компанию из восьми человек на трёх моторных лодках он встретил на границе Легостаевского заказника. Рядом с одним из них – расчехленное ружье. Возможно, именно из него были убиты три селезня, которые лежали под ногами мужчин в камуфляжной форме. О выстрелах сообщили жители села.

Охотовед признается, что сразу понял – заполнить протокол ему не дадут. Компания была вооружена. Егерь явно уступал в силе.

- Нападаете на меня, пытаетесь душить меня. Отказываетесь подчиняться законным требованиям – это что за беспредел?

- Это нормально!

- Я вам говорю, что вы проедете в отдел полиции!

Избиение, о котором говорит охотовед, в объектив камеры не попало. Этот фрагмент снят уже после потасовки.

- Вы проедете в отдел полиции?

- Да нет, конечно!

Владимир Коченов получил сотрясение мозга. Но, несмотря на серьезную травму, хорошо запомнил лица своих обидчиков. Говорит, из восьми били трое. Начальник местного отдела судебных приставов Александр Дятловский, бывший глава Маслянинского района Олег Порхачëв и видный бизнесмен, владелец дорожного предприятия Сергей Просеков.

Наша съемочная группа решила пообщаться со всеми участниками этой громкой истории и выяснить, что же произошло на берегу реки Бердь.

Сначала мы отправились к главному судебному приставу района. Полковник Александр Дятловский работает в здании с покосившимся козырьком и полуразрушенной лестницей. Дисциплина здесь явно хромает – вместо дежурного – уборщица. Двери кабинета начальника открыты нараспашку. У Александра Дятловского – день приема граждан, но он почему-то не в форме.

"Природу очень люблю. Я просто там отдыхал, у меня не было ружей, я никого не бил", – заявил начальник отдела ФССП по Маслянинскому району Новосибирской области Александр Дятловский.

Второго участника громкой во всех смыслах охоты – бывшего главу Маслянинского района, а ныне завхоза местного дорожно-ремонтного строительного управления Олега Порхачëва, мы тоже встретили на рабочем месте. Он оказался более разговорчивым. Все-таки в прошлом чиновник – знает толк в красноречии. Порхачёв признался, потасовка действительно была, но спровоцировал еë, якобы, сам охотовед. Уж слишком настойчиво требовал представить документы на оружие.

Документы на оружие доставил рабочий дорожной организации, предположительно, вот на этом Урале с буквой "М" на двери. Позже в кузов машины загрузили лодки. Нет, ну а для чего еще нужна дорожная техника, как не для выезда на охоту?

Маслянинское ДРСУ – частное предприятие. Судя по данным из открытых источников, компания часто выигрывает госконтракты на ремонт районных дорог. Правда, судя по их состоянию, получается как-то не очень.

Исколесив сотни километров по Новосибирской области, дороги в других регионах покажутся скатертью! Здесь на каждом метре – ямы, ухабы, заплатки. Маслянинский район – не исключение. При этом организации по ремонту дорог здесь осваивают миллионы рублей! А водители тратят последние деньги, то и дело ремонтируя подвески на своих автомобилях.

Дорожно-строительную организацию возглавляет бизнесмен Сергей Просеков. Третий участник охотничьего конфликта и владелец ружей, из которых, возможно, и подстрелили селезней недалеко от заказника. Мы застали его в личном кабинете.

Судя по благодарственным письмам и грамотам, которыми увешаны стены кабинета, Сергей Просеков – человек уважаемый. Интерьер его офиса заметно выбивается из общей атмосферы рабочей жизни поселка Маслянино. Тут и аквариум с золотыми рыбками и комната отдыха с кожаными диванами. Судя по всему, ДРСУ, приватизированный им еще в 90-х годах, приносит хорошую прибыль. А сам бизнесмен привык быть хозяином положения – даже в лесу.

Дорожно-строительная организация Сергея Просекова расположена рядом с фамильным особняком Сергея Просекова, и все это находится на улице Просекова. Говорят, бизнесмен назвал ее в честь собственной семьи. Здесь же – для красивого вида из окон дома – строится парк. Возможно, в будущем его тоже будут именовать Просековским.

Возможно, именно барские замашки и превратили бизнесмена в фигуранта уголовного дела о барской охоте. Сергей Просеков сейчас под подпиской о невыезде. Его подозревают в избиении представителя власти.

Не исключено, что круг подозреваемых расширится. И в деле о нападении на охотоведа появятся новые влиятельные фигуранты. Егерь Владимир Коченов уже вышел с больничного и вновь приступил к патрулированию заказника, вооружившись собственной храбростью и мобильным телефоном.