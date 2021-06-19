Форвард чемпиона Франции "Лиона" и футбольной сборной Нидерландов Мемфис Депай станет игроком "Барселоны". Предположительно контракт голландца с каталонским клубом будет подписан на 2 ближайших года с правом продлении.

"Барса" при этом официально объявила о предстоящем подписании соглашения с 27-летним игроком из Нидерландов до конца сезона-2022-2023. "Лион" при этом остался не у дел и ничего не получит от сделки: Депай переедет в столицу Каталонии на правах свободного агента: срок его контракта с чемпионами Франции истекает 30 июня.