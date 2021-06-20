Россияне обыграли Испанию в матче Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу добилась минимальной победы над командой Испании в матче Евролиги. Турнир проходит в португальском Назаре. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу российских "пляжников".

Победу России принесли точные удары Федора Земскова, Бориса Никонорова, Алексея Макарова, Кирилла Романова и Андрея Новикова, оформившего дубль. В составе испанцев забивали Давид Наварро, Пабло Перес, Хуанми, Льоренс Гомес и Хави Торрес.

После этого матча "пляжники" сборной России заняли первое место группы "С" и пробились в Суперфинал Евролиги. Россия стала прошла групповой этап без потери очков, выиграв все три матча.

Всего в Суперфиналу турнира сыграют восемь команд: помимо России это Португалия и Италия, также прошедшие групповой этап без поражений, и Украина, Швейцария, Польша, Испания и Белоруссия.