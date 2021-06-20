В Аризоне автомобиль врезался в участников велогонки

В американском штате Аризона автомобиль врезался в участников велогонки, передает телеканал "Россия 24". В результате 8 человек пострадали, шестеро из них госпитализированы.

Водитель пытался скрыться с места происшествия. Однако полиция устремилась за ним в погоню и настигла. Во время задержания офицер полиции выстрелил в злоумышленника. В итоге 35-летний мужчина также был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его мотивы пока не установлены.

Ранее в Аризоне был задержан мужчина, который ездил в разные части пригорода Феникса и стрелял по людям. Он ранил девять человек.