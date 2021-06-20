В Подмосковье сотрудник ФСБ задержан за получение взятки

Заместителя начальника управления ФСБ города Клин в Подмосковье Максима Катина арестовали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. По данным следствия, Катин мог покровительствовать бизнесу по добыче щебня и песка. Военный суд в Подмосковье избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как отмечается, Катин получал взятки от бизнесменов, которые незаконно разрабатывали песчаные карьеры в Клинском районе.

Ранее при попытке передачи взятки должностному лицу был арестован владелец нескольких песчаных карьеров Рамиз Исмаилов. По предварительным данным, он пытался дать взятку одному из оперативников ФСБ, заинтересовавшемуся его деятельностью. Есть предположение, что арест Катина связан с задержанием Исмаилова, сообщает газета "Известия".