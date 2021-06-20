ДТП в Архангельской области: трое погибших, четверо пострадавших

В пресс-службе УМВД России по Архангельской области раскрыли некоторые обстоятельства фатальной аварии, произошедшей накануне вечером на трассе Вельск – Шангалы в Устьянском районе.

Как удалось выяснить правоохранителям, 45-летний водитель кроссовера Hyundai спровоцировал столкновение с автомобилем Chevrolet, не предоставив ему преимущество при выезде со второстепенной дороги.

От травм, полученных в результате ДТП, скончались пассажирки Hyundai 65 и 66 лет. 23-летний водитель Chevrolet умер по дороге в больнице. Еще четыре человека, ехавшие в столкнувшихся транспортных средствах, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В полиции отметили, что предполагаемый виновник инцидента отделался сравнительно легкими повреждениями и отказался от госпитализации.

Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.