20 июня 2021 11:01

ДТП в Архангельской области: трое погибших, четверо пострадавших

УМВД России по Архангельской области

УМВД России по Архангельской области
МВД РФ

УМВД России по Архангельской области

УМВД России по Архангельской области
МВД РФ

УМВД России по Архангельской области
УМВД России по Архангельской области

В пресс-службе УМВД России по Архангельской области раскрыли некоторые обстоятельства фатальной аварии, произошедшей накануне вечером на трассе Вельск – Шангалы в Устьянском районе.

Как удалось выяснить правоохранителям, 45-летний водитель кроссовера Hyundai спровоцировал столкновение с автомобилем Chevrolet, не предоставив ему преимущество при выезде со второстепенной дороги.

От травм, полученных в результате ДТП, скончались пассажирки Hyundai 65 и 66 лет. 23-летний водитель Chevrolet умер по дороге в больнице. Еще четыре человека, ехавшие в столкнувшихся транспортных средствах, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В полиции отметили, что предполагаемый виновник инцидента отделался сравнительно легкими повреждениями и отказался от госпитализации.

Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

происшествия авария ДТП столкновение погибшие пострадавшие Архангельская область новости