Около посольства в Москве найден погибший полицейский

В воскресенье, 20 июня, в Москве погиб сотрудник правоохранительных органов, дежуривший около посольства Туркменистана.
Как утверждает ТАСС, ссылающийся на пресс-службу столичного ГУ МВД России, около пяти часов утра в Филипповском переулке, где расположено диппредставительство, было обнаружено тело старшего лейтенанта полиции.
Отмечается, что погибший, находившийся при исполнении служебных обязанностей, находился в пункте постовой охраны.
В настоящее время обстоятельства ЧП устанавливаются в рамках соответствующей проверки.