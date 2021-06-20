Около посольства в Москве найден погибший полицейский

В воскресенье, 20 июня, в Москве погиб сотрудник правоохранительных органов, дежуривший около посольства Туркменистана.

Как утверждает ТАСС, ссылающийся на пресс-службу столичного ГУ МВД России, около пяти часов утра в Филипповском переулке, где расположено диппредставительство, было обнаружено тело старшего лейтенанта полиции.

Отмечается, что погибший, находившийся при исполнении служебных обязанностей, находился в пункте постовой охраны.

В настоящее время обстоятельства ЧП устанавливаются в рамках соответствующей проверки.