Вакцинация в НАО стала обязательной

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение об обязательной вакцинации, сообщает пресс-служба администрации округа. Решение принято на фоне подъема заболеваемости коронавирусом и коснется определенных категорий жителей. Уровень вакцинированности категорий, входящих в этот список, должен быть не ниже 60%. В их числе люди от 60 лет, медицинские работники, учителя, сотрудники МФЦ, соцзащиты, работники домов престарелых и их постояльцы, работники транспорта, энергетики, правоохранительных органов, торговли, вахтовики, работники с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также с ожирением.

В рамках борьбы с новой волной заболеваемости в регионе приостановлена работа культурно-досуговых учреждений и игровых комнат, работодателям рекомендовано перевести не менее трети работников на удаленную работу.

Пока в регионе не вводится обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из других регионов, но работодателям рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции или с сертификатом о вакцинации.

На 19 июня в НАО выявлено 1 150 заразившихся коронавирусом при населения региона около 44 тысяч жителей.

Ранее ряд регионов России ввели систему поощрений для тех, кто вакцинируется первым компонентом. Так, власти Москвы планируют еженедельно разыгрывать по автомобилю, губернатор Подмосковья пообещал разыграть среди привившихся трехкомнатную квартиру, а власти Приморья награждают привившихся билетами в цирк. В НАО всем вакцинировавшимся предоставляется отгул.