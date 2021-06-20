Жара под 40: в Воронежской области объявлено штормовое предупреждение

Воронежская область присоединилась к регионам, где прогнозируются погодные аномалии. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Надвигающаяся жара будет аномальной. 21-23 июня столбик термометра поднимется до 35-38 градусов, сообщили синоптики. В последующие дни, 24 и 25 июня, тоже будет наблюдаться среднесуточная температура на семь и более градусов выше обычного.

Жителей и гостей области предупреждают: все эти дни желательно максимально сократить нахождение на улице. Очень велика вероятность получить тепловой и солнечный удары.

По мнению экспертов, июньская погода в воронежском регионе в этом году очень нестабильна. В начале месяца область заливало тропическими дождями, превратившими улицы в реки. Теперь осадки сменились страшной жарой.