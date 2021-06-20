Кимбро и Песке развернули на МКС новую солнечную панель

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке, работающие на борту МКС, в воскресенье, 20 июня, вышли в открытый космос. Они развернули на поверхности станции новую солнечную панель.

Панель IROSA длиной 60 футов (18 метров) была смонтирована в ходе предыдущего выхода в открытый космос 16 июня.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX 5 июня доставил на МКС две такие панели. Вторую планируется установить в ходе следующего запланированного выхода в открытый космос – 25 июня.

Эти солнечные батареи позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Сейчас на МКС работают в общей сложности восемь солнечных панелей. Однако первые два устройства развернуты более 20 лет назад, хотя срок их службы составляет 15 лет. Тем не менее панели пока функционируют нормально.

Еще две пары новых солнечных панелей IROSA планируется доставить на МКС в 2022 году, пишет "Интерфакс".