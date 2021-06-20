Скончался чемпион Европы и легенда "Реала" дель Соль

Бывший футболист сборной Испании, чемпион Европы 1964 года Луис дель Соль ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает официальный сайт мадридского "Реала", за который в свое время он и выступал.

В ""Реале" дель Соль играл с 1960 по 1962 годы. За это время он стал обладателем Кубка европейских чемпионов, Межконтинентального кубка и Кубка Испании, а также стал двукратным чемпионом Испании. После "Реала" он перешел в туринский "Ювентус", в котором он завоевал звания чемпиона Италии и обладателя национального кубка.

"Реал" Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и привязанность всем своим родным и близким, а также всем клубам, в которых он играл", – выступили в мадридском клубе с заявлением после кончины одной из своих легенд.