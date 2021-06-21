Автомобиль сорвался в пропасть в Сочи

Автомобиль "Нива" сорвался в пропасть в Сочи. ЧП произошло накануне вечером в Адлерском районе города. В салоне находились двое человек. В результате один из них погиб, а второй получил серьезные травмы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Также известно, что на месте аварии сотрудники экстренных служб обнаружили тело еще одного человека. В настоящий момент специалисты устанавливают его личность и причины смерти.