Суточный прирост новых заболевших ковидом – 17 тысяч 378

В России за сутки выявлено 17 378 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 440 пациентов. Кроме того, после перенесенного ковида выздоровели 8 361 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33 процента.

Всего в России за все время пандемии зарегистрировано 5 334 204 случая коронавирусной инфекции, 129 801 пациент скончался от осложнений и 4 878 333 выздоровели.

На первом месте по числу заболевших – Москва: 7 584 новых случая COVID-19, 79 скончавшихся и 3 098 выздоровевших. Ежедневный прирост в столице снизился по сравнению с концом прошлой недели, когда заразившихся в сутки было более 9 тысяч.

Вслед за Москвой идут Подмосковье (1 811 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 046 случаев).

По словам мэра Сергея Собянина, большая часть новых случаев – это новый индийский штамм ковида. В Москве и Подмосковье объявлена обязательная вакцинация не менее 60 процентов сотрудников общепита и других сфер услуг. Также обязательная вакцинация введена в Ленинградской, Тверской и Кемеровской областях, на Сахалине и других регионах.