Число жертв страшного ДТП под Хабаровском выросло до пяти

Скончалась одна из пострадавших в результате серьезного ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе "Уссури" в Хабаровском крае, об этом стало известно в понедельник, 21 июня.

По данным региональной прокуратуры, в районе имени Лазо 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем Subaru Impreza, спровоцировала столкновение с легковушкой Toyota Vitz, двигавшейся во встречном направлении.

На месте аварии погибла 51-летняя женщина-водитель Toyota и два ее пассажира, в том числе – шестилетний ребенок. Второй несовершеннолетний – 15-летний мальчик, остался жив и был госпитализирован.

Также от полученных травм скончался супруг предполагаемой виновницы аварии. Впоследствии стало известно, что в больнице умерла ее 48-летняя мать.

Как уточняют местные СМИ, владелица автомобиля Subaru, получившая водительские права в минувшем году, находится в лечебном учреждении, у нее диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника.

Семилетний сын женщины тоже пострадал – он получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и рваные раны.

Обстоятельства ЧП расследуют сотрудники Следственного комитета, возбудившие уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.