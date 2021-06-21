Правительство выделило 2,5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Омске

Правительство Российской Федерации выделило Омской области свыше двух с половиной миллиардов рублей на строительство спортивной арены к молодежному чемпионату мира по хоккею, об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Первенство молодежных команд пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

"Сейчас в Новосибирске и Омске идет активное строительство современных ледовых комплексов. Это крупные и сложные объекты, – сообщил Мишустин в эфире телеканал "Россия 24". – В текущем году Правительство дополнительно выделяет Омской области на возведение спортивного комплекса свыше двух с половиной миллиардов рублей".

По словам главы правительства, строительство обеих ледовых арен должно быть полностью завершено в следующем году.

"Необходимо сделать все, чтобы крупный международный турнир прошел на самом высоком уровне", – подытожил Мишустин.