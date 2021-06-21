"Амазонка без комплексов": голая женщина прогуливалась по дороге в Новосибирске

В Новосибирске автомобилисты заметили на проезжей части улицы Большевистской прогуливающуюся обнаженную женщину. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24" со ссылкой на социальные сети.

Момент прогулки голой сибирячки попал на видео. На кадрах неизвестная сбрасывает с себя одежду, пританцовывает и агрессивно реагирует на водителей.

Пользователи соцсетей предполагают, что женщина либо находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо у нее проблемы с психическим здоровьем.