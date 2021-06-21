Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма до 23 июня 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 21 июня, на сайте Совета Европы.

Запрет действует на импорт в Европу товаров из Крыма и Севастополя. На инвестиции в Крым и поставку товаров и технологий в сфере телекоммуникаций, энергетики, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на присоединение Крыма к России. С тех пор они ежегодно продлеваются.

Новые санкции против России готовят США. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что они связаны с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам посла России в США Анатолия Антонова, в Москве не ожидали объявления о новых антироссийских санкциях.