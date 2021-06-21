Мурашко объяснил, сколько должен составлять интервал ревакцинации

Ревакцинация от коронавируса в период подъема заболеваемости необходима раз в полгода, а в спокойное время – раз в год. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев – как переболевшим, так и вакцинированным ранее", – сказал Мурашко.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация в современных условиях неизбежна. Это обезопасит не только самого человек, но и его родных, и близких. По его словам, в этом вопросе важно мнение производителей и разработчиков вакцин, а также врачей.