Шотландский футболист заразился коронавирусом перед матчем Евро-2020

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор заразился коронавирусом перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Хорватией.

"Билли Гилмор сдал положительный тест на COVID-19, – сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации. – Спортсмен будет на самоизоляции 10 дней и поэтому пропустит игру с Хорватией".

Гилмор – футболист лондонского "Челси", в составе основной команды которого принял участие в 22 играх. На его счету также три матча за свою национальную команду.

Шотландия на чемпионате Европы проиграла Чехии (0:2) и сыграла вничью с Англией (0:0). Билли в противостоянии с англичанами отыграл 76 минут и был заменен. По итогам встречи 20-летний хавбек был признан лучшим игроком матча.

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