Фестиваль "Германия-Экспресс": летний праздник Года Германии в России

В рамках фестиваля "Германия-Экспресс" состоится летний праздник Года Германии в России 2020/2021. С 21 по 27 июня в социальных сетях и в 3D-среде можно будет посмотреть актуальные фильмы и спектакли из Германии, послушать концерты классической и современной музыки, поучаствовать в дискуссиях немецких деятелей культуры.

Гости смогут узнать о российско-немецком диалоге и особенностях современной культуры Германии, познакомиться с немецкими деятелями культуры и экспертами и пообщаться с ними в неформальной атмосфере, а также получить полезные навыки на мастер-классах.

Летний праздник откроет программа фильмов об экологии от Федеральной ассоциации немецкого короткометражного кино AG KURZFILM. Фильмы можно будет посмотреть в киновагоне виртуального поезда или на сайте "Германия-экспресса" до 25 июня. Также состоится состоится дискуссия на тему экологического кино, онлайн-мастер-класс по хип-хопу, эксклюзивный показ спектакля "Принцесса и Пьер" по пьесе Милены Байш театра Терезы Дуровой и другие онлайн-мероприятия.

Некоторые мероприятия пройдут офлайн. Так, в МИСиС состоится Science Slam TWIN CITIES Berlin-Moscow, на котором ученые из Германии и России доступным широкой публике языком расскажут о своих исследованиях, а в ДК "Трехгорка" будет представлена серия мастер-классов рэпера Rayboom и танцевальной компании FarForYo. Принять участие можно с любым уровнем подготовки.

Некоторые из офлайн-событий будут сопровождаться онлайн-трансляциями. Ознакомиться с программой можно на сайте Года Германии в России 2020/2021.