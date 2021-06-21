Американцы взорвали бомбу рядом со своим атомным авианосцем. Видео

В Атлантическом океане ВМС США взорвали неподалеку от своего атомного авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78) бомбу.

Таким образом военные проверяли гигантское судно водоизмещением почти 100 тысяч тонн на прочность.

Вскоре, датчики Геологической службы США, установленные на побережье Флориды примерно в 100 милях от эпицентра взрыва, зафиксировали землетрясения силой 3.9 балла.

Военно-морской институт США опубликовал кадры взрыва, сделанные с нескольких ракурсов. При этом фотографии авианосца после взрыва не появлялись.

В отчете военных сказано, USS Gerald R. Ford (CVN-78) после испытаний пройдет техническое обслуживание и модернизацию на шесть месяцев, после чего будет отправлен на службу. При этом подчеркивается, что проверка взрывом — стандартная практика для авианосцев. Последний раз так тестировали USS ​​Theodore Roosevelt (CVN 71) в 1987 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проверку на прочность американского судна, отметив, что она не вписывается в климатическую доктрину США, и напомнила слова президента Байдена о необходимости обеспечить устойчивое будущее, когда он говорил об экологической обстановке.