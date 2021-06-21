КС разрешил подавать апелляции на промежуточные решения судов

Не соответствующим Конституции признана невозможность подать апелляцию на отказ суда вернуть залог, отменить или изменить эту меру пресечения, если это произошло в ходе рассмотрения уголовного дела до итогового решения, сообщает Конституционный суд Российской Федерации. В сообщении уточняется, что неконституционными признаются положения статьи 389.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ, находящиеся во взаимосвязи с положениями статей 106 и 110 данного Кодекса.

Поводом для переоценки норм стала жалоба предпринимателя Сергея Филиппова, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. По данным следствия, 10 лет назад Филиппов обманным путем приобрел два земельных участка в Балашихе, которые принадлежали компании "Продукты от Палыча".

В марте 2013 года Филиппова выпустили из-под стражи под залог в размере 15 миллионов рублей, затем снизили сумму до 8 миллионов, защитник ее внес. Неоднократные ходатайства об отмене или изменении залога суд не удовлетворил. Доводы о том, что деньги на залог были заемными, и с апреля 2013 года по ним выплачиваются проценты, размер которых уже превысил 15 миллионов рублей, тоже не приняли во внимание.

Филиппов не согласен с тем, что залог устанавливают без определенного срока действия и порядка продления, а также с тем, что на стадии рассмотрения уголовного дела до вынесения решения суда невозможно обжаловать отказ смягчить такую меру пресечения.

Конституционный суд указал, что залогодатель вправе ходатайствовать об отмене залога дознавателю, следователю либо в суд. КС полагает, что ходатайство следует удовлетворить, если на момент его рассмотрения все обязательства исполнены, а сохранение залога существенно затрагивает права залогодателя. При отмене залога можно избрать другую меру пресечения, уточняет суд.

В итоге дело Филиппова будет пересмотрено. Соответствующие изменения будут внесены в нормативную базу.