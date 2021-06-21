Пожар вспыхнул в военной академии в центре Москвы

Пожар вспыхнул в военной академии имени Фрунзе в центре Москвы, весь персонал образовательного учреждения эвакуировали, сообщили в экстренных службах.

Огонь вспыхнул около 15 часов дня 21 июня на третьем этаже здания на Плющихе, где располагаются кабинеты руководства. Военнослужащие еще до прибытия сотрудников МЧС встали на борьбу с пламенем.

Очевидцы сняли на видео черный столб дыма, который поднимается в небо над академией.

Учащихся в здании не было, весь персонал сам покинул помещения. Причина возгорания не называется.